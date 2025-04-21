Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
90,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
49.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
49.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 28
60.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Яновського, 112
107.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,50
Економія при броні: -15,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
90,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
108.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
58,25
Економія при броні: -7,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
113.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
115.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
106,70
Економія при броні: -9,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
90,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
130.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
135.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
88,00
Економія при броні: -4,00 грн