Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
58,70
Економія при броні: -8,65 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
26.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -14,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
33.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -14,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
94,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
67.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
88,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
72.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
94,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
88,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
72.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,60
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
88,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
108.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
108.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
109.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
109.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
126.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,60
Економія при броні: -16,50 грн