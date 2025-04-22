Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,60
Економія при броні: -17,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -16,50 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Десна, вул. Франка Івана, 46
72.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
113,20
Економія при броні: -6,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
91,50
Економія при броні: -2,74 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
91,50
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
80,00
Економія при броні: -2,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
80,00
Економія при броні: -2,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
85,00
Економія при броні: -7,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
91,50
Економія при броні: -2,74 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я