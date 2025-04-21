Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1436,87
Економія при броні: -192,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
921,75
Економія при броні: -69,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1414,36
Економія при броні: -154,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
755,80
Економія при броні: -83,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1047,50
Економія при броні: -78,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1443,40
Економія при броні: -183,24 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1441,76
Економія при броні: -118,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1440,13
Економія при броні: -179,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1432,90
Економія при броні: -177,23 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1446,40
Економія при броні: -186,24 грн