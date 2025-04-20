Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1448,47
Економія при броні: -188,31 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1230,00
Економія при броні: -114,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1434,81
Економія при броні: -174,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1420,02
Економія при броні: -170,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1123,39
Економія при броні: -115,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1144,25
Економія при броні: -206,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1421,18
Економія при броні: -249,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1455,54
Економія при броні: -203,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1437,69
Економія при броні: -185,39 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
582,27
Економія при броні: -78,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1230,00
Економія при броні: -126,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
42,25
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1230,00
Економія при броні: -114,00 грн