Харків (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1346,55
Економія при броні: -58,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1207,71
Економія при броні: -61,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1457,58
Економія при броні: -197,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1257,50
Економія при броні: -107,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гепамаг розчин питний пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс