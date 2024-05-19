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Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №120 - Львів (805062) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (73)
150,34 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки (110)
159,99
Економія: -23,89 грн
136,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: таблетки (9)
138,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: таблетки (9)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -43,89 грн
136,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки (9)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -20,40 грн
136,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (90)
176,50
Економія: -40,40 грн
136,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
172,50
Економія: -36,40 грн
136,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (101)
198,50
Економія: -62,40 грн
136,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2), таблетки (9)
131,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
157,50
Економія: -21,40 грн
136,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
168,50
Економія: -32,40 грн
136,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: таблетки (110)
182,50
Економія: -46,40 грн
136,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
192,99
Економія: -56,89 грн
136,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: таблетки (7)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: таблетки (50)
168,29
Економія: -32,19 грн
136,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: таблетки (110)
192,99
Економія: -56,89 грн
136,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
177,50
Економія: -41,40 грн
136,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
145,50
Економія: -9,40 грн
136,10 грн