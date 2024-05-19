Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №120 - Львів (805062) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 124 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
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Всього: таблетки (50)
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Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
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Львів, пл. Соборна, 17
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Львів, вул. Городоцька, 149
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Львів, пл. Липнева, 10