Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №120 - Київ (805062) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 677 аптеках
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Всього: таблетки (2)
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (3), таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (19), таблетки (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (24), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (3), таблетки (10)
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Всього: таблетки (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Всього: упаковка (1), таблетки (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б