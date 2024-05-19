Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №120 - Харків (805062) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 255 аптеках
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
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Всього: таблетки (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: таблетки (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), таблетки (11)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10), таблетки (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26