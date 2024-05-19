Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №10 - Київ (801843) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 262 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
Мед-сервіс
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Київ, вул. Інститутська, 16
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
D.s.
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
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Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (9)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптекар
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Київ, вул. Саксаганського, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (13)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А