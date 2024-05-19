Ампіплюс порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг + 500 мг флакон, №10 - Київ (823194) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
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