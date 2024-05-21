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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Bells-Heals 44 мм, №2 - Запоріжжя (743123) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
171,84 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
170,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (1)
172,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
171,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
170,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Кривоноса Максима, 20/1
Всього: упаковка (1)
171,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (1)
170,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (2)
171,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
172,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
171,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
172,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
Всього: упаковка (1)
172,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
172,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
171,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
Всього: упаковка (1)
172,09 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
171,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
170,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
163,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
171,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
172,69 грн