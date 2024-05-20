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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Bells-Heals 44 мм, №2 - Одеса (743123) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (5)
170,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
172,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
170,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
171,36 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (1)
172,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
172,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
172,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Окни, вул. Центральна, 13
Всього: упаковка (1)
171,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городнє, вул. Широка, 40-А
Всього: упаковка (2)
170,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Калчева, вул. Центральна, 99
Всього: упаковка (2)
172,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
172,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (4)
172,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Всього: упаковка (1)
171,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
170,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (1)
170,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Кривоноса Максима, 20/1
Всього: упаковка (1)
171,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
171,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-Б
Всього: упаковка (4)
172,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
171,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
163,90 грн