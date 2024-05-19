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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Bells-Heals 44 мм, №2 - Харків (743123) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
163,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
171,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
172,69 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
171,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
171,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
172,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
170,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (3)
172,41 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
171,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
170,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
171,76 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
172,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 246
Всього: упаковка (1)
172,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Всього: упаковка (1)
170,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 5
Всього: упаковка (1)
172,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 47
Всього: упаковка (1)
172,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грищенка, 8
Всього: упаковка (2)
172,25 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
Всього: упаковка (1)
172,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
171,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
171,09 грн