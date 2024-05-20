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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Сфера здоров'я 48 мм, №2 - Одеса (743118) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
130,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
130,76 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
130,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
130,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
130,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (2)
130,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
133,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Болград, вул. Ізмаїльська, 61-А
Всього: упаковка (1)
131,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
130,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5
Всього: упаковка (1)
130,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
129,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Всього: упаковка (2)
131,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Кривоноса Максима, 20/1
Всього: упаковка (1)
130,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
132,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (2)
130,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
130,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (2)
130,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
124,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
130,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (2)
130,02 грн