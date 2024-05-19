БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Сфера здоров'я 48 мм, №2 - Харків (743118) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 47
Дешево
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільшани, вул. Ковалевського Семена, 1-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Коломак, вул. Захисників України, 7