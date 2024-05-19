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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Сфера здоров'я 48 мм, №2 - Харків (743118) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
124,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
130,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
129,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
131,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
131,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
130,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
129,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
129,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
130,63 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
129,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Всього: упаковка (1)
131,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
131,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 47
Всього: упаковка (1)
131,25 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
131,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
130,99 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
Всього: упаковка (1)
129,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільшани, вул. Ковалевського Семена, 1-А
Всього: упаковка (1)
131,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
124,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
130,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Коломак, вул. Захисників України, 7
Всього: упаковка (1)
130,39 грн