БАНДАЖ SM-03 L, лівий вальгусний, №1 - Київ (166780) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Рівнеліки
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Еко аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом