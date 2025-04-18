Зубна щітка Аквафреш Едванс (Aquafresh Advance Tooth brush)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 41
7.9 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
163.6 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
89,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
83,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Героїв України, 30-Б
275.1 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
299.2 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
299.7 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
300.8 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
303.5 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
303.9 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
352.7 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
379.9 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
402.8 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
424.4 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
452.2 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Зигмунда Козара, 13
452.5 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайворон, вул. Київська, 4-Б
500.2 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Кошаринського Олега, 3
583.6 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
664.3 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
772.8 км
ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ЕДВАНС м'яка №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО