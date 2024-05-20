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Бальзам для волосся "Dr.Sante Hyaluron Deep hydration" 200 мл - Львів (836209) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
135,55
Економія: -13,57 грн
121,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
161,80
Економія: -24,83 грн
136,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
140,78
Економія: -18,13 грн
122,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
159,82
Економія: -19,51 грн
140,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
177,10
Економія: -21,79 грн
155,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
118,44
Економія: -3,49 грн
114,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом