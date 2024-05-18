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Бальзам для волосся "Dr.Sante Hyaluron Deep hydration" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (836209) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
118,71
Економія: -3,76 грн
114,95 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
177,33
Економія: -22,02 грн
155,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
156,78
Економія: -16,47 грн
140,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
142,19
Економія: -19,54 грн
122,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
165,39
Економія: -28,42 грн
136,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
135,32
Економія: -13,34 грн
121,98 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом