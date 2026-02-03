Дніпро
Крем-присипка під підгузник (Diaper powder)
Крем-присипка під підгузник (Diaper powder)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
0.1 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
0.6 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
0.8 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
0.9 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
2.0 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
2.3 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,62 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
2.5 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-1,87 грн
44,93
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
2.5 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
4.2 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
4.7 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.7 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
4.8 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
5.4 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
5.5 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,62 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
5.6 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
5.7 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-2,45 грн
40,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
5.9 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,62 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
6.0 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,62 грн
44,18
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
6.0 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,62 грн
44,18
грн
