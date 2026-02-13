Чернігів
Крем-присипка під підгузник (Diaper powder)
Крем-присипка під підгузник (Diaper powder)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.6 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.1 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.6 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.0 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.3 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.4 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.4 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
36.8 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
36.9 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.5 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
64.1 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.4 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
65.0 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.2 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.3 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
46,80
Економія при броні:
-2,15 грн
44,65
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.5 км
КРЕМ-ПРИСИПКА ПІД ПІДГУЗНИКИ 75 мл №1
Біотон
43,30
Економія при броні:
-1,97 грн
41,33
грн
