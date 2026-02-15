Вінниця
Про товар
Ціни
Круг подкладний гумовий Люкс (Lining rubber circle Lux)
Круг подкладний гумовий Люкс (Lining rubber circle Lux)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
74.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
114.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
132.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
136.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
607,00
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
182.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
607,00
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
185.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
191.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
194.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
195.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
195.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
196.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
215.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
430,80
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
573,60
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
219.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
573,60
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
573,60
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Бровари, вул. Київська, 316
220.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
220.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
221.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
235.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
508,90
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
246.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
332,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
263.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню