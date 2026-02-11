Миколаїв
Круг подкладний гумовий Люкс (Lining rubber circle Lux)
Круг подкладний гумовий Люкс (Lining rubber circle Lux)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
82.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
118.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
141.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
145.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
146.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
284.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
314.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
337.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
337.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
342.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
607,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
343.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
346.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
346.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
367.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
400.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
400.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
400.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
402.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
403.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
404.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
