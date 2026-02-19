Кривий Ріг
Про товар
Ціни
Круг подкладний гумовий Люкс (Lining rubber circle Lux)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
141.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
157.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
173.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
189.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
196.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
196.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
202.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
204.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
288.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
307.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
315.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
316.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
607,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
319.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
320.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
322.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
346.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
348.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
351.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
