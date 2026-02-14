Чернігів
Круг подкладний гумовий Люкс (Lining rubber circle Lux)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
3.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
126.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Забронювати
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
134.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Конотоп, вул. Свободи, 13
135.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
139.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
539,00
Економія при броні:
-26,95 грн
512,05
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
140.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
607,00
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
704,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
140.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
174.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
205.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
205.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
607,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
229.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
229.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
254.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
260.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
545,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
313.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
469,90
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
315.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX RD-PRO-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
332,90
грн
Забронювати
Показати більше
