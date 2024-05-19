Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаОполоскувачі для порожнини ротаEMOFORM SENSITIVE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТАЦіни в аптеках

EMOFORM SENSITIVE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл з фторидом - Київ (812201) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
938,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
937,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
939,72 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
891,00
Економія: -26,73 грн
864,27 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
891,00
Економія: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
764,10
Економія: -98,07 грн
666,03 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
630,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
935,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
928,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
940,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
940,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
940,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
941,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (3)
938,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
928,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
Всього: упаковка (2)
936,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (2)
931,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
932,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
Всього: упаковка (2)
932,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
930,23 грн