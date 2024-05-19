EMOFORM SENSITIVE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл з фторидом - Київ (812201) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25