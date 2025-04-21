Біоксін дермаджен форте рослинна сироватка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1847,85
Економія при броні: -95,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1949,50
Економія при броні: -128,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1942,18
Економія при броні: -121,33 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1945,47
Економія при броні: -124,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1950,23
Економія при броні: -129,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1912,53
Економія при броні: -91,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1928,09
Економія при броні: -107,24 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1946,21
Економія при броні: -125,36 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1931,75
Економія при броні: -110,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1934,13
Економія при броні: -113,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1909,97
Економія при броні: -89,12 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1918,57
Економія при броні: -97,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1938,15
Економія при броні: -117,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,10
Економія при броні: -94,25 грн