Біоксін дермаджен форте рослинна сироватка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1952,79
Економія при броні: -131,94 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1937,97
Економія при броні: -117,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1817,57
Економія при броні: -65,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1838,88
Економія при броні: -86,98 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптекар
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Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1951,33
Економія при броні: -130,48 грн
Свк фарм
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Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1518,00
Економія при броні: -60,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1942,73
Економія при броні: -121,88 грн
Віталюкс
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Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1937,60
Економія при броні: -116,75 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
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Аптека низьких цін
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Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
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1903,20
Економія при броні: -82,35 грн
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Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
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1258,55
Економія при броні: -44,77 грн
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
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