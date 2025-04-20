Біоксін дермаджен форте рослинна сироватка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1925,71
Економія при броні: -104,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1884,90
Економія при броні: -64,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1953,53
Економія при броні: -132,68 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1935,96
Економія при броні: -115,11 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1940,72
Економія при броні: -119,87 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,83
Економія при броні: -94,98 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1924,43
Економія при броні: -103,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1946,39
Економія при броні: -125,54 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1894,60
Економія при броні: -73,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1908,87
Економія при броні: -88,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1922,78
Економія при броні: -101,93 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1901,55
Економія при броні: -80,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.