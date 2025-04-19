Біоксін дермаджен форте рослинна сироватка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1954,44
Економія при броні: -133,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1929,92
Економія при броні: -109,07 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1530,00
Економія при броні: -58,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
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Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1839,40
Економія при броні: -87,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1888,56
Економія при броні: -67,71 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1940,90
Економія при броні: -120,05 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1300,39
Економія при броні: -86,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптекар
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1273,31
Економія при броні: -59,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
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1932,85
Економія при броні: -112,00 грн