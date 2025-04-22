Біоксін дермаджен форте рослинна сироватка (Bioxin dermagen forte herbal serum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1904,12
Економія при броні: -83,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1943,09
Економія при броні: -122,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
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Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
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Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1917,84
Економія при броні: -96,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1951,33
Економія при броні: -130,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
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Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1913,63
Економія при броні: -92,78 грн
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННА СИРОВАТКА ВІД ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
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Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1934,68
Економія при броні: -113,83 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
633,60
Економія при броні: -26,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
66.7 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1892,22
Економія при броні: -71,37 грн
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
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Аптекар
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Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
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Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1857,71
Економія при броні: -105,81 грн