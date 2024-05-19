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7TH HEAVEN МАСКА-ПЛІВКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 10 г конопля - Київ (748828) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
89,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
73,73
Економія: -13,63 грн
60,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
70,51
Економія: -12,24 грн
58,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
65,63
Економія: -2,73 грн
62,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
67,29
Економія: -3,39 грн
63,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
68,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (3)
73,31
Економія: -11,62 грн
61,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
64,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (3)
69,21
Економія: -8,19 грн
61,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (3)
64,21
Економія: -2,31 грн
61,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
82,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
63,01
Економія: -2,01 грн
61,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (3)
69,55
Економія: -7,24 грн
62,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (3)
68,20
Економія: -11,67 грн
56,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
68,08
Економія: -12,34 грн
55,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (3)
72,37
Економія: -9,40 грн
62,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (2)
67,95
Економія: -8,37 грн
59,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (2)
63,27
Економія: -5,26 грн
58,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (3)
82,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 22
Всього: упаковка (3)
65,78
Економія: -6,69 грн
59,09 грн