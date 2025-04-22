Київ
Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)

Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
46,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
203.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 22 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
33,50
Економія при броні: -1,01 грн
32,49 грн
Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
295.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
38,10 грн
ГоловнаКошикОбране