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Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)
Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)
Одеса
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Відчиняється за 31 хв
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
46,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, шосе Харківське, 168
436.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 22 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
33,50
Економія при броні:
-1,01 грн
32,49
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
437.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
26,47
Економія при броні:
-0,96 грн
25,51
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
631.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
38,10
грн
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Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 44
559.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 26 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
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