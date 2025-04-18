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Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)
Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)
Харків
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
400.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 22 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
33,50
Економія при броні:
-1,01 грн
32,49
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
26,47
Економія при броні:
-0,96 грн
25,51
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
494.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
46,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
782.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
38,10
грн
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Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
387.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 26 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
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