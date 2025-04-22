Київ
Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)

Катетер Фолія двоходовий (Foley two-way catheter)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 26 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
В містах поряд
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
128.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
26,47
Економія при броні: -0,96 грн
25,51 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 22 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
33,50
Економія при броні: -1,01 грн
32,49 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
383.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
46,00 грн
Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
423.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 24 №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
38,10 грн
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