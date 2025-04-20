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Іригатор порожнини рота Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Іригатор порожнини рота Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Запоріжжя
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
117.8 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2448,73
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
136.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2286,96
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
224.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2272,33
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2369,73
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
238.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1740,77
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
246.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2271,93
грн
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Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
248.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2086,11
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
249.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2646,23
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
249.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1871,35
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
250.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2436,21
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
250.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2339,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
250.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2445,46
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Новий Побут, 32
250.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1874,08
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
251.8 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2121,26
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2132,38
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
252.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1870,21
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 246
252.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1656,84
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
252.8 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1916,88
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
253.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2285,07
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 9
256.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2277,55
грн
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