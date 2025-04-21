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Іригатор порожнини рота Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Іригатор порожнини рота Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Миколаїв
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2285,41
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 51
114.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2291,92
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
125.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2272,33
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
144.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2448,73
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2339,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
193.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2286,96
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
241.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2278,13
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
278.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2290,59
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
387.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2284,16
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
387.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2442,81
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
397.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2273,73
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
397.5 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2052,14
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2179,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2179,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
443.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1740,77
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
460.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2271,93
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Новий Побут, 32
460.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1874,08
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
461.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2646,23
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
462.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2339,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
462.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2445,46
грн
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