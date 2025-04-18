Іригатор порожнини рота Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Новий Побут, 32
5.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 9
7.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 246
7.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
8.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
8.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
10.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
23.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
271.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
307.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
329.9 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор