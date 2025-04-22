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Іригатор порожнини рота Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Іригатор порожнини рота Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Чернігів
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2179,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2179,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
129.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2442,81
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2339,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2052,14
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
132.1 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2273,73
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
235.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2290,59
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
313.8 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2278,13
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
339.6 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2339,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
369.3 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1740,77
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
380.5 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2439,73
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Новий Побут, 32
381.4 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1874,08
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
383.7 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2285,07
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
383.9 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
1870,21
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
384.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2286,96
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
385.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2121,26
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
385.9 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2339,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
386.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2646,23
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
386.0 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2445,46
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3 №1
Літтл Доктор
2132,38
грн
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