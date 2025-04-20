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Акумулятор штучного холоду (Artificial cold battery)
Акумулятор штучного холоду (Artificial cold battery)
Запоріжжя
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
532.4 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
111,00
Економія при броні:
-3,33 грн
107,67
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
646.2 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
101,50
Економія при броні:
-3,04 грн
98,46
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
684.7 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
132,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
716.8 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
69,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 5
727.1 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
103,80
грн
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Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
623.8 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
682.8 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
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