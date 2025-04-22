Київ
Акумулятор штучного холоду (Artificial cold battery)

Акумулятор штучного холоду (Artificial cold battery)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
111,00
Економія при броні: -3,33 грн
107,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 5
324.4 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
103,80 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
101,50
Економія при броні: -3,04 грн
98,46 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
69,26 грн
Експрес
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
381.0 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
419.8 км
АКУМУЛЯТОР ШТУЧНОГО ХОЛОДУ АШХ набір №1
Глюдор
ГоловнаКошикОбране