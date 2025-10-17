Київ
Кордис про салют (Kordis pro salyut)
Кордис про салют (Kordis pro salyut)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 21.10 після 15:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
585,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
599,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 21.10 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 21.10 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
585,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
649,20
Економія при броні:
-71,30 грн
577,90
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
546,48
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
696,68
Економія при броні:
-73,60 грн
623,08
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
585,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
697,05
Економія при броні:
-73,50 грн
623,55
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 21.10 після 17:00
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
620,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 21.10 після 20:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
585,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
585,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 21.10 після 17:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
585,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 21.10 після 17:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
585,00
грн
Забронювати
Показати більше
