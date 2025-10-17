Київ
Кордис про салют (Kordis pro salyut)

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
675,21
Економія при броні: -118,84 грн
556,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
720,67
Економія при броні: -164,62 грн
556,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
552,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
649,30
Економія при броні: -71,40 грн
577,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
701,50
Економія при броні: -78,89 грн
622,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
696,95
Економія при броні: -120,12 грн
576,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
707,12
Економія при броні: -130,29 грн
576,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
546,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
702,95
Економія при броні: -126,12 грн
576,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 4
1.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
648,80
Економія при броні: -70,90 грн
577,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60 грн
