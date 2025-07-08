Кордис про салют (Kordis pro salyut)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
691,22
Економія при броні: -67,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
648,80
Економія при броні: -63,50 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
669,25
Економія при броні: -57,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
667,70
Економія при броні: -43,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
689,15
Економія при броні: -64,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
694,17
Економія при броні: -76,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
685,07
Економія при броні: -60,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
648,80
Економія при броні: -63,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
682,28
Економія при броні: -64,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
682,99
Економія при броні: -58,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
675,28
Економія при броні: -57,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
688,50 грн