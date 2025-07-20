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Кордис про салют (Kordis pro salyut)
Кордис про салют (Kordis pro salyut)
Дніпро
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Доступно в 148 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
679,62
Економія при броні:
-143,18 грн
536,44
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 13:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
663,10
Економія при броні:
-97,60 грн
565,50
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
717,03
Економія при броні:
-144,14 грн
572,89
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
648,79
Економія при броні:
-111,65 грн
537,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
658,28
Економія при броні:
-121,42 грн
536,86
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
645,61
Економія при броні:
-59,71 грн
585,90
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
694,18
Економія при броні:
-75,03 грн
619,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
699,64
Економія при броні:
-80,49 грн
619,15
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 23.07 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 23.07 після 12:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
663,52
Економія при броні:
-42,26 грн
621,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
686,69
Економія при броні:
-58,41 грн
628,28
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
КОРДІС ПРО САЛЮТ капсули №30
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
624,60
грн
Забрати 22.07 після 15:00
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