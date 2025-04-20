Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,66
Економія при броні: -74,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
451,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
451,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
507,30
Економія при броні: -87,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
463,86
Економія при броні: -61,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
473,80
Економія при броні: -103,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
475,82
Економія при броні: -73,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
462,11
Економія при броні: -59,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
507,31
Економія при броні: -31,28 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
468,56
Економія при броні: -65,14 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн