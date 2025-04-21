Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
471,43
Економія при броні: -53,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,00
Економія при броні: -84,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
466,01
Економія при броні: -48,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,00
Економія при броні: -84,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
469,59
Економія при броні: -51,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
467,17
Економія при броні: -49,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
476,13
Економія при броні: -104,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,00
Економія при броні: -84,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,00
Економія при броні: -84,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,00
Економія при броні: -84,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
478,02
Економія при броні: -106,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
496,00
Економія при броні: -84,30 грн