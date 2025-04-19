Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
506,94
Економія при броні: -31,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
514,45
Економія при броні: -61,19 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
466,28
Економія при броні: -102,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
477,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
519,55
Економія при броні: -44,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
500,30
Економія при броні: -25,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
495,07
Економія при броні: -19,13 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
3.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
469,50
Економія при броні: -82,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
522,77
Економія при броні: -69,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
512,22
Економія при броні: -36,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
ГЕКСІНОВА Засіб профілактично-гігієнічний з олією чайного дерева та хлоргексидином супозиторії №10
Олівін Фарм
478,24
Економія при броні: -91,65 грн